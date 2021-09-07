Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил переспрашивать у заявителей, которые обращаются за материальной помощью на лечение COVID-19, были ли те привиты от вируса.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Он уточнил, что это не касается случаев, когда человек не смог пройти иммунизацию из-за отсутствия вакцины в регионе.
"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – ответил он.
Читайте такжеВ Украине за сутки стремительно возросло число COVID-случаевС начала года почти 4 тысячи жителей Ивано-Франковска получили материальную помощь для лечения COVID-19.
На этом же совещании Руслан Марцинкив пообещал выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса.
Руслан Марцинкив известен своей борьбой с нежеланием горожан вакцинироваться. 31 августа мэр пригрозил увольнять непривитых работников городского совета или депремировать нарушителей.
На что омбудсмен по правам человека Людмила Денисова указала на нарушение Конституции в заявлении Марцинкива. Мэру Ивано-Франковска по этому поводу отправили соответствующее письмо.
Еще раньше Марцинкив предлагал стимулировать педагогов вакцинироваться с помощью выплаты премий.
Вакцинация в Украине от коронавируса является добровольной.
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