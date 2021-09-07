В городе материальную помощь уже успели получить более 4 тысяч человек.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил переспрашивать у заявителей, которые обращаются за материальной помощью на лечение COVID-19, были ли те привиты от вируса.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Он уточнил, что это не касается случаев, когда человек не смог пройти иммунизацию из-за отсутствия вакцины в регионе.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – ответил он.

Читайте такжеВ Украине за сутки стремительно возросло число COVID-случаевС начала года почти 4 тысячи жителей Ивано-Франковска получили материальную помощь для лечения COVID-19.

На этом же совещании Руслан Марцинкив пообещал выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса.

Руслан Марцинкив известен своей борьбой с нежеланием горожан вакцинироваться. 31 августа мэр пригрозил увольнять непривитых работников городского совета или депремировать нарушителей.

На что омбудсмен по правам человека Людмила Денисова указала на нарушение Конституции в заявлении Марцинкива. Мэру Ивано-Франковска по этому поводу отправили соответствующее письмо.

Еще раньше Марцинкив предлагал стимулировать педагогов вакцинироваться с помощью выплаты премий.

Вакцинация в Украине от коронавируса является добровольной.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская