Глава комитета ВР по вопросам здоровья обратится к председателю парламента о необходимости введения тестирования каждые два дня для не вакцинированных депутатов.

В парламенте менее 50% народных депутатов вакцинированы.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что будет обращаться к председателю ВР по поводу необходимости введения тестирования каждые два дня для депутатов, которые не вакцинированы.

"Я буду требовать от спикера, чтобы он это ввел", - сказал глава комитета.

При этом добавил, что речь не идет о нарушении законодательства, поскольку речь идет о необходимости выполнения закона об инфекционной безопасности.

"Второе - у нас государство вложило большие деньги для того, чтобы вакцинировались люди бесплатно, и если человек не имеет медицинских противопоказаний и не вакцинируется, то должен за свой счет проходить тест. Это мировая практика ... и там это нормальная история - никто не отнимает ничью свободу. Я считаю, что спикер должен это поддержать, потому что даже спикер, к сожалению, у нас не вакцинировался и сейчас болеет COVID-19", - подчеркнул он.

Радуцкий добавил, что ни парламент, ни правительство, ни местные власти не могут требовать от людей вакцинации, если сами это не выполняют. Он также отметил, что в парламенте депутаты не выполняют требования относительно ношения масок.

По его словам, "в зале даже после призыва первого вице-спикера 60% депутатов маски не надевают".

Радуцкий заметил, что если спикер своим распоряжением не примет решение о необходимости тестирования, то он вместе с коллегами по парламенту зарегистрирует проект постановления, чтобы принять это в виде постановления.

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Как сообщал УНИАН, за вчера в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что больше чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались свыше 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек.

Автор: Надя Пришляк