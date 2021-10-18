Он отметил, что частота венозного тромбоэмболизма после прививки в сотни раз меньше, чем после перенесения COVID-19.

Риск получить серьезное осложнение после прививки от COVID-19 меньше, чем риск попасть под машину, переходя улицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ имени А. А. Богомольца, президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор Сергей Дубров.

Он напомнил, что вакцинация является эффективным способом избежать тяжелого или критического течения COVID-19, а затем госпитализации и смерти от осложнений.

"Если говорить о потенциальных рисках, то на прошлой неделе мы видели несколько сотен летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано", - отметил медик.

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По словам Дуброва, с начала вакцинальной кампании в Украине было зарегистрировано 113 серьезных осложнений у людей, которые привились.

Он отметил, что риск получить серьезное осложнение после прививки меньше, чем риск попасть под машину, переходя улицу.

"Частота венозного тромбоэмболизма после прививки гораздо меньше, в сотни раз меньше, чем те осложнения в виде венозного тромбоэмболизма, тромбоза ветвей легочной артерии у пациентов, которые уже заболели COVID-19", - пояснил эксперт.

Анестезиолог также рассказал, что даже при условии адекватной профилактики у пациентов отделения интенсивной терапии с тяжелым и критическим течением коронавирусной болезни частота тромбоэмболии легочной артерии составляет 27-32%.

Он сообщил, что по данным недавно опубликованных исследований американских ученых, риск умереть у невакцинированных в 11 раз выше, чем у людей, которые получили две дозы вакцины, а риск заболеть - в 6 раз выше.

"В настоящее время нет эффективного метода лечения COVID-19, но есть эффективный метод предупреждения тяжелого или критического течения - это вакцинация", - подытожил он.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, призывая украинцев вакцинироваться, чтобы уберечься от смерти, написал, что "лучше получить реальную справку о вакцинации от коронавируса, чем реальное свидетельство о смерти".

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки 55 897 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 33680 людей, полностью иммунизированы - 22 217.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7956095 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6490162. Всего проведено 14446255 прививок.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Антонина Доломанжи