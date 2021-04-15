На прошлой неделе произошло три вылета для госпитализации пациентов из отдаленных районов Львовской области.

С 1 мая пилотный проект по аэромедицинской эвакуации будет распространен на Киев и Киевскую область.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Он напомнил, что в рамках пилотного проекта на круглосуточном дежурстве во Львовской области находится медицинский вертолет с экипажем и бригадой медиков.

Так, на прошлой неделе состоялось три вылета для госпитализации пациентов из отдаленных районов Львовской области: у двух пациентов обнаружили инсульт, а третий - пострадал в результате ДТП, получив переломы конечностей и политравму.

Иващенко рассказал, что решение об аэромедицинской эвакуации принимает областной центр экстренной медицинской помощи, учитывая дислокации автомобилей "скорой", состояние пациента и время на госпитализацию.

"Сейчас, учитывая, что это пилотный проект, ведется деятельность по оптимизации работы и механизма взаимодействия. И надеюсь, что с 1 мая проект будет распространен на второй регион - Киев и Киевскую область ", - отметил он.

17 марта Кабинет министров поддержал совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.

С учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета должно составлять от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

9 апреля в Украине выполнили первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию - 78-летнюю пациентку с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения" перевезли вертолетом из города Турка в инсультного центра больницы скорой медицинской помощи города Львов.

Время полета составила 1 час 15 мин, а такое же самое расстояние 170 км по дороге преодолевается за 3,5 ч.

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Автор: Антонина Доломанжи