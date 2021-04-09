78-летнюю пациентку доставили вертолетом из города Турка во Львов.

В Украине выполнили первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию.

Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook.

"78-летнюю пациентку с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения" перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов! Время в полете заняло 1 час 15 мин! То же расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч" , - отметил он.

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Что этому предшествовало

17 марта Кабинет министров поддержал совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.

С учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

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Автор: Леся Лещенко