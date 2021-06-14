Предварительная запись на прививки против COVID-19 через сайт helsi.me откроется завтра утром.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Киеве, в Международном выставочном центре на этой неделе будет проходить 17 и 18 июня — в четверг и пятницу, а не в выходные, как обычно.

Об этом сообщает сервис Helsi.me. Как отмечается, предварительная запись через сайт helsi.me откроется завтра утром, 15 июня.

Со всеми пользователями, которые создали записи на 19-20 июня, контактирует колл-центр, а также заблаговременно зарезервированы даты и места для вакцинации.

Как всегда, будет две очереди - "живая" и по предварительной записи.

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Для удобства граждан будет вестись онлайн-трансляция со входа в МВЦ на Facebook-странице и Телеграмм-канале (https://t.me/helsiua), чтобы можно было увидеть состояние «живой» очереди и спланировать время.

С собой нужно иметь смс с деталями записи от helsi.me, установленное приложение «Дія», паспорт + ИНН.

Вакцинация от коронавируса в Киеве

Центр вакцинации против COVID-19 открылся в столице 29 мая. Центр работает только в выходные дни.

По данным КГГА, в субботу, 12 июня, в Киеве прививка получила рекордное количество людей-более 3 тыс.

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Автор: Леся Лещенко