Сейчас о жестком карантине в Украине речь не идет, поделился министр здравоохранения.

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что сейчас рано говорить о том, что наша страна приближается к "красной" зоне карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Министр сказал журналистам, что о локдауне в Украине речь не идет, пишет "РБК-Украина".

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", – заявил Ляшко.

Читайте такжеТрем областям Украины грозит "красная" зона карантина – KSEНапомним, в марте прошлого года началась пандемия COVID-19, и в том же месяце ряд государств, в том числе и Украина, ввели карантинные ограничения.

Сначала карантин в Украине был общенациональным, а потом стал адаптивным.

В стране ввели четыре карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Самые слабые карантинные мероприятия в "зеленой" зоне, а самые строгие – в "красной".

В нашем государстве уже было несколько волн коронавируса, в период стремительного роста количества больных власть вводила локдауны.

В сентябре в стране ухудшилась ситуация с распространением коронавируса – количество выявленных больных начало ощутимо расти.

Украина с 23 сентября перешла из "зеленой" в "желтую" зону, и карантинные меры были усилены.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий 29 сентября предупредил, что через неделю-две в Волынской, Львовской, Ровенской областях Украины карантин могут усилить.

По состоянию на 30 сентября коронавирус в Украине диагностирован у 2 423 379 человек, выздоровел 2 255 191 заболевший, а умерли 56 274 пациента.

Автор: Екатерина Присяжнюк