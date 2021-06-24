Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился осенью прошлого года в Индии, выявили в Украине.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, защищены ли привитые граждане от инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" и каким может быть течение COVID-19.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Достаточно большое количество тех, кто заболеет, попадают в больницы на госпитализацию, то есть течение (коронавирусной болезни) будет несколько тяжелее. Все профилактические мероприятия работают. У нас адаптивный карантин продолжается. Тест-системы работают и выявляют этот штамм", - отметил министр.

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По его словам, лечение больных COVID-19, если болезнь вызвана штаммом «Дельта», является отдельным вопросом.

"Той терапии, которая убивает конкретно коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые в настоящее время еще проходят клинические исследования. То есть препарат не изобретен, сейчас есть определенные подвижки в этом направлении. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают... Люди, которые вакцинированы, они защищены", - заверил Ляшко.

Он напомнил, что привитые против COVID-19 люди болеют только в легкой форме.

Штамм коронавируса "дельта" в Украине

23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса «Дельта», который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине. Двое больных, инфицированных этим вариантом коронавируса, находятся в Александровской больнице в Киеве, их состояние стабильное.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от «индийского» («Дельта») штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Автор: Леся Лещенко