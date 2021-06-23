Новая волна COVID-19. "Дельта" наносит смертельный удар

Кажется, лето – совсем не то время, когда нужно думать о пандемии COVID-19, и о том, какие еще неприятные ее проявления ждут нас в ближайшее время. Но "индийский" штамм "Дельта" приближается. УНИАН расспросил экспертов, стоит ли ждать из-за него массовых смертей в Украине.

Летняя жара расслабила большинство украинцев. И сейчас вряд ли многие задумываются о дезинфекции рук или ношении масок в помещениях. Пандемия COVID-19 никуда не исчезла, но даже спад количества ежедневных новых случаев постепенно приводит к тому, что об опасности забывают. Но не все.

Сегодня, 23 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) соберется на заседание, чтобы рассмотреть угрозу появления штамма "Дельта" в Украине.

"Один из вопросов – угроза появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина. Но ситуация действительно угрожающая", - заявил накануне глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Во Всемирной организации здравоохранения уже признали, что "Дельта"-вариант COVID-19 (этот штамм еще называют "индийским", поскольку впервые выявили именно там) становится доминирующим в мире. Причина в том, что он – очень заразный. Намного больше, чем его наиболее распространенный сегодня "собрат" - "Альфа" ("британский" штамм). И статистика в той же Великобритании, по информации ВООЗ, свидетельствует: "Дельта" укладывает на больничные койки гораздо чаще, чем "Альфа". А заражаются им даже те, кто переболел или был вакцинирован.

По данным Национальной академии наук Украины, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "Дельта" в европейских странах – эта вариация коронавируса быстро вытесняет другие.

Украинские ученые отмечают, что из-за низкого уровня вакцинации и большой миграции с РФ, где "Дельта" уже зафиксирована, этот штамм может быстро распространиться и в нашей стране. И эта волна может иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Новые симптомы

По словам Михаила Радуцкого, на сегодня в Украине нет технической возможности самостоятельно выявлять "Дельта"-штамм коронавируса. Однако недавно Минздрав направил в лабораторию Лондона 500 образцов биоматериалов из разных регионов. Также Украина ожидает от ВООЗ новые тест-системы, которые позволят сразу определять этот штамм.

А пока таких тест-систем нет, понять, коронавирус ли это, и произошло ли заражение штаммом "Дельта", придется, полагаясь на здравый смысл и симптомы.

Эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы, эпидемиолог Наталья Виноград рассказала УНИАН, что у пациентов со штаммом "Дельта" появляется новый "ОРВИ-образный" синдром - головная боль, насморк и "першение" в горле, чего не было в "Альфа"-варианте. Однако может наблюдаться "классический комплекс", свойственный "уханьському" штамму: когда нет поражений верхних дыхательных путей, а сразу начинаются проблемы дыхательной системы. Плюс – поносы, рвота, интоксикация организма.

"Еще особенностью является то, что в дебюте заболевания может не происходить повышение температуры тела, как это свойственно для ОРВИ. Поэтому нужно очень внимательно относиться к любым отклонениям в состоянии здоровья, оставаться дома и сообщить семейному врачу, который поможет разобраться в ситуации", - отмечает Наталья Виноград.

Врач-иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук Алла Волоха обращает внимание, что у "Дельты" есть некоторые различия по симптомам, но они не очень значительны: "Считается, что у больных более выраженная головная боль, более выраженный насморк, но в целом, не всегда можно отличить от других классических вариантов".

Впрочем, вне зависимости от того, каким штаммом вы заболеете, лечить вас будут так же, как и раньше. "Протоколы, которые использовались, будут однозначно работать. Но количество тяжелых форм снова приведет к нагрузке на больницы, мы должны и об этом помнить", - говорит Алла Волоха.

Уровень готовности к четвертой волне

Глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий считает, что до четвертой волны у Украины есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей. Но как происходит на деле?

Волонтер из Одессы Екатерина Ножевникова рассказывает, что в Южной Пальмире, которая весной этого года приняла жесткий удар коронавируса, отделения COVID-19 сворачивают. "Есть больницы, которые были полностью перепрофилированы под корону и остаются такими. В "Больнице водников" была и хирургия, и кардиология, и гинекология, и ожоговое отделение и т.д., ее перепрофилировали год и три месяца тому, и сейчас там или 13 или 15 пациентов, а все врачи отправлены в отпуск за свой счет. Больница не может содержать такое количество коек. Проблема не в городе. В государстве мало денег. Была бы возможность платить зарплату, ее бы платили. Но у нас сейчас большое недофинансирование по Одесской области, около 50%", - рассказывает она и напоминает, что проплата медикам происходит по пролеченным случаям.

По словам Екатерины Ножевниковой, если где-то и происходит подготовка к четвертой волне, то это не сильно заметно.

"По моей информации, станций новых пока не устанавливали, никаких особых движений нет. Но на днях я встречаюсь с представителями нашего Департамента охраны здоровья, будем вырабатывать совместный план действий. Они хотят сотрудничать, выработать какую-то дорожную карту, понять, что могут сделать они и мы. Но пока это все теория", - говорит она.

Ее "коллега", волонтер из Харькова Наталья Попова рассказывает, что сегодня в городе хорошо работает только несколько больниц. Остальные – на грани.

"Нужно спрашивать у НСЗУ, почему денег не дали за апрель. Когда врачи думают, "за что купить еду?", а не "как лечить?" - это полный провал. Во многих больницах заговорили, что ставка в 300% снизится до 200%, до 150%", - говорит она.

Волонтер сокрушается, что, несмотря на все усилия удержать специалистов, которых "собирали по одному со всех концов города, по всей области", в некоторых ковидных отделениях уже идет речь о сокращении персонала. "И что будет в пик? Смогут вернуть тех, кто сейчас уйдет, будет уволен?", - подчеркивает Наталья Попова.

Спасет ли вакцинация

По ее словам, с той скоростью вакцинации, с которой украинцы прививаются, нет сомнений, что новая волна коронавируса ударит по Украине, и очень скоро. И под угрозу попадут… группы риска. "Я вижу в Харькове в очередях пунктов вакцинации молодых людей, а не группу риска", - говорит волонтер.

К слову, министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что Украина готовится к возможному появлению "индийского" штамма коронавируса в нашей стране именно путем вакцинации. "Сейчас в Украине есть 2 млн 628 тыс. доз вакцины. Мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти с каждым днем", - подчеркнул он.

Но одна из отличительных черт штамма "Дельта" - он поражает и тех, кто уже переболел другой вариацией COVID-19, и даже тех, кто привился. Так поможет ли прививка?

"Вакцины, с которыми мы сейчас работаем, в принципе, защищают от нового штамма, но защита может быть немного снижена. Вакцины работают. Мы должны проводить вакцинацию. Но кроме этого мы должны помнить, что нужно соблюдать все правила - масочного режима, дистанции, использовать антисептики. Мы должны настороженно относиться к возможности заразиться. Антитела работают и против нового варианта, но в опасности те, кто переболел уже давно. Известно, что повторные случаи бывают уже через шесть месяцев после перенесенной инфекции", - рассказывает Алла Волоха.

"Штамм "Дельта" поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин", - считает Михаил Радуцкий.

По его мнению, чтобы четвертая волна не накрыла Украину внезапно, сейчас следует вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе.

"В частности, ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др… Кроме того, прививки от коронавируса должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей: работники транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. Или ввести в качестве альтернативы прививке регулярное ПЦР-тестирование", - говорит глава профильного комитета Верховной Рады.

…Врачи сходятся во мнении, что "Дельта" появится в Украине очень быстро. И начало четвертой волны коронавируса – не за горами. Сроки на подготовку к удару – месяц-два.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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