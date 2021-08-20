В августе ожидаются поставки еще 2,2 млн доз вакцины от COVID-19, в сентябре - 6,5 млн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по внедрению COVID-сертификатов в приложении "Дия" и взаимном признании с Евросоюзом.
По его словам, на сегодня на территории Украины ввезено более 15 млн доз вакцины.
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"Сейчас в кабинетах и центрах массовой вакцинации более 7 млн доз вакцины. До конца августа будет привезено еще 2,2 млн доз вакцины. В сентябре как минимум 6,5 млн доз вакцины поставят в Украину", - сказал он.
Вакцинация от коронавируса в Укране
За прошедшие сутки 129 тыс. 027 украинцев были привиты против коронавирусной инфекции.
Из них получили первую дозу 57 тыс. 497 человек, вторую - 71 тыс. 530. Прививки проводили 870 мобильных бригад по иммунизации, 2 тыс. 759 пунктов прививки и 326 центров вакцинации населения.