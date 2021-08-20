В Украине за сутки выявлено 1600 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 112 детей и 46 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 597 человек; зафиксировано 26 летальных случаев; выздоровели 882 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 48 942 (в частности методом ПЦР - 23 478, методом ИФА - 6 454); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 010.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 271 826 человек;
- выздоровели - 2 200 000 человек;
- летальных исходов - 53 394;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 773 325.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 222 случая;
Винницкая область - 33 случая;
Волынская область - 22 случая;
Днепропетровская область - 68 случаев;
Донецкая область - 108 случаев;
Житомирская область - 48 случаев;
Закарпатская область - 20 случаев;
Запорожская область - 97 случаев;
Ивано-Франковская область – 61 случай;
Киевская область - 71 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 70 случаев;
Николаевская область - 17 случаев;
Одесская область - 109 случаев;
Полтавская область - 56 случаев;
Ровенская область - 29 случаев;
Сумская область - 46 случаев;
Тернопольская область - 56 случаев;
Харьковская область - 86 случаев;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 68 случаев;
Черкасская область - 34 случая;
Черновицкая область - 79 случаев;
Черниговская область - 48 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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