За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявлено 1600 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 112 детей и 46 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 597 человек; зафиксировано 26 летальных случаев; выздоровели 882 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 48 942 (в частности методом ПЦР - 23 478, методом ИФА - 6 454); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 010.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 271 826 человек;

выздоровели - 2 200 000 человек;

летальных исходов - 53 394;

проведено ПЦР-тестирований - 11 773 325.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 222 случая;

Винницкая область - 33 случая;

Волынская область - 22 случая;

Днепропетровская область - 68 случаев;

Донецкая область - 108 случаев;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область - 20 случаев;

Запорожская область - 97 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область - 71 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 70 случаев;

Николаевская область - 17 случаев;

Одесская область - 109 случаев;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 46 случаев;

Тернопольская область - 56 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 68 случаев;

Черкасская область - 34 случая;

Черновицкая область - 79 случаев;

Черниговская область - 48 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая