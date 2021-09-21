Проект изменений в Уголовный кодекс Украины рассмотрят на ближайшем заседании правительства.

Правительство предложит Парламенту ввести отдельно уголовную ответственность медиков за фальшивые справки о вакцинации от COVID-19 и ложные отрицательные ПЦР-тесты.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Сейчас проходят спецоперации МВД, Нацполиции, СБУ. Если кто-то из медработников будет задействован в этой сфере, не надейтесь ни на какую поддержку Министерства здравоохранения. Нельзя дискредитировать кампанию по вакцинации, потому что потом с этими липовыми справками люди попадут в реанимацию и будут показывать нам, что их вакцинация не защищает. Этого мы не допустим", - сказал он.

Также Ляшко добавил, что на ближайшем заседании правительства будет рассмотрен проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка ковидных сертификатов будет выведена в отдельную статью, чтобы это предотвратить.

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Автор: Дмитрий Хилюк