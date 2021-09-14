Виктор Ляшко заверил, что срок годности вакцин строго отслеживается.

В Украине нет ни одной вакцины от коронавируса, у которой бы вышел срок годности. Большинство препаратов имею срок годности до полугода.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.

По его словам, все вакцины, кроме китайской CoronaVac, годны до полугода.

"У нас никакой вакцины, которая просроченная, не используется. Есть система Фармаконадзора, которая отслеживает. Сейчас вакцины, кроме CoronaVac, имеют срок годности до 6 месяцев", - отметил глава Минздрава.

Читайте такжеВ Минздраве раскрыли масштабы подделки COVID-сертификатов в УкраинеПри этом он указал, что просроченные препараты для вакцинации никто использовать не будет

"Мы внимательно следим за этим и ни одна вакцина, которую используют до истечения срока годности, не будет в обращении, она будет отозвана и будет утилизирована установленным требованиям", - подытожил Ляшко.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской школе экономики заявили, что в Украине 19% взрослого населения вакцинировано от COVID-19 по крайней мере одной дозой. По крайней мере одной дозой в Украине вакцинировано 15,5% всего населения и 19% взрослого населения.

Автор: Анастасия Горбачева