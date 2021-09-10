По состоянию на сегодня "на остатках" есть около 12 млн доз вакцины, а также планируются дополнительные поставки.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с наличием вакцин от COVID-19 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"В Украину с начала вакцинальной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 - использовали. Сегодня у нас примерно 12 млн доз вакцины на остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных вакцин", - сказал он.

Ляшко заверил, что поставки будут бесперебойными.

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"Сегодня главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна, и вакцина есть на выбор", - подытожил министр.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине есть вакцины от коронавируса, срок годности которых истекает уже осенью 2021 года. Министерство здравоохранения планирует максимально эффективно их использовать. Следовательно, понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса препаратами от AstraZeneca и Pfizer.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В Украине вчера зафиксировано новый рекорд прививок за сутки - вакцинировано 173 тыс. 615 человек. Одну дозу получили 67 тыс. 042 человека, полностью иммунизированные - 106 тыс. 573.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 789 тыс. 254 человека.

Автор: Таня Поляковская