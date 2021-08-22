В Украине за минувшие сутки против коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировались 66 173 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Отмечается, что одну дозу получили 24 348 человек, полностью иммунизированы - 41 825.
По данным Минздрава, в течение суток работали: 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 165 319 прививок.
Коронавирус в Украине:
За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине зафиксировали 1 003 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 45 детей и 17 медработников.