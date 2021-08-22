В Украине за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировались 66 173 человека

На сегодня вакцинировались 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251.

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