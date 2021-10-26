Неизвестно, когда документ станет доступен в "Дии".

С 8 ноября в Украине будут выдавать справки для людей, у которых есть противопоказания к вакцинам от коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

Он отметил, что законодательство уже предусматривает такую справку. И вскоре она станет доступной для украинцев.

"У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", – пояснил министр.

Читайте такжеУкраинские полицейские получат "ковидные" значки: что известноОднако Ляшко пока не знает, когда документ станет доступен в приложении "Дия".

"Относительно "Дии" пока не скажу. В "Дии" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни – на подходе", – уточнил он.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей за все время пандемии

В Украине за сутки выявлено 19 120 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1414 детей и 338 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

По состоянию на сегодня более 7 млн человек получили две дозы вакцины от COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, всего проведено 16 млн 210 тыс. 280 прививок.

За прошедшие сутки вакцинировано 254 тыс. 920 человек: одну дозу получили 185 тыс. 786, полностью иммунизированы – 69 тыс. 134.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставская