В Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавирусной болезни, сообщил глава Минздрава.

Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году.

Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, сообщает телеканал "Дом".

По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавирусной болезни.

"Это одна из первых. И на этапе подписания - меморандум об инвестиции гораздо больше. До конца этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - рассказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Харьковское предприятие "Лекхим" на своем предприятии в 2022 году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцин против COVID-19.

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С этой целью группа компаний "Лекхим" намерена вложить в производство примерно 25-30 млн евро.

В Харькове также будет производиться вакцина "CoronaVac", созданная китайской компанией "Sinovac Biotech". В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

В Украине за последние сутки сделали более 128 тыс. прививок от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав. "128 тыс. 070 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 1 октября 2021 года. Одну дозу получили 71 тыс. 667 человек, полностью иммунизированы - 56 тыс. 403 человека", - сказано в сообщении.

Прививки делали 960 мобильных бригад по иммунизации, в 3 тыс. 049 прививочных пунктах и в 350 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 млн 144 тыс. 468 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 731 тыс. 125 человек.

Авторы: Виктория Токарева, Тамара Отовская