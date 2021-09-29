После введения "желтого уровня" эпидемической опасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Около 6 тысяч учреждений общего среднего образования еще не достигли показателя вакцинации своих сотрудников от COVID-19, рекомендованного правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6 тыс. учреждений общего среднего образования не достигли показателя прививок своих сотрудников от COVID-19, которые рекомендованы правительством", - сказал министр.

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По его словам, безопасность в школах - это не место для компромиссов.

"Еще находясь на "желтом" уровне эпидопасности, более 900 школ достигли 100-процентного охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже при введении "красного" уровня эпидопасности", - отметил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №1236, которое устанавливает новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Решение вступило в силу.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

После введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

С 23 сентября в Украине будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.

COVID-вакцинация в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко