Ляшко рассказал, какую вакцину от COVID-19 считает лучшей

Лучшей вакциной от COVID-19, по мнению министра, является та, которая есть рядом.

Министр здравоохранения Олег Ляшко рассказал, какую вакцину от COVID-19 он считает лучшей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по внедрению COVID-сертификатов в "действии" и их взаимное признание с Евросоюзом. "Сегодня у украинцев есть выбор - четыре вакцины. Все они разрешены к использованию ВОЗ... Лучшая вакцина та, которая есть рядом. Лучшее время сделать прививку - это сегодня", - добавил Ляшко. Читайте такжеВ Украине хотят сажать за решетку за подделку справок о прививках от COVID Вакцинация от коронавируса в Украине Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанная китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna. Автор: Леся Лещенко

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