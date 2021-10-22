Министр отметил, что сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что по состоянию на сегодня проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

По словам Ляшко, пациент со штаммом "Дельта" потребляет медицинского кислорода в 5-6 раз больше.

"Средние расходы жидкого кислорода в больницах в сутки, по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года, увеличились вдвое. Есть города, где потребление кислорода достигает сегодня 45-50 тонн в сутки. Суммарный необходимый расчетный кислородный поток в стране сегодня - 977 тысяч литров кислорода в минуту", - отметил чиновник.

Ляшко отметил, что сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западе Украины возникли технические неисправности. "И сразу распространились слухи, что якобы кислорода не хватает, система не готова. Опровергну. Все пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, получают ее. К плановым регламентным работам мы готовились. И совместно с производителями нашли им замену на этот период. Замену, которая станет еще дополнительной мощностью после вывода заводов из регламентных работ", - подчеркнул Ляшко.

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Он также сообщил, что всего на нужды усовершенствования системы кислородоснабжения в больницах в этом году было выделено 1 млрд 148 млн грн, из них этой осенью в регионы было направлено почти 400 млн грн.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 21 октября, обнаружили 23 785 новых случаев коронавирусного заболевания. В частности, заболели 1800 детей и 391 медработник. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, от осложнений умерли 614 человек - больше всего с начала пандемии, а выздоровели - 8 530 пациентов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установлен новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тыс. человек. По данным Минздрава, 269 тыс. 666 людей вакцинировано вчера против COVID-19: одну дозу получили - 184 тыс. 107, полностью иммунизированы - 85 тыс. 559.

С начала вакцинальной кампании привито 8 млн 557 тыс. 659 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 829 тыс. 174.

Всего проведено 15 млн 386 тыс. 831 прививки.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Таня Поляковская