Министр подчеркнул, что риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.

Украинские медики не попали в группу, которая подлежит обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, из-за рисков нехватки медперсонала.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью УП.

"Любой документ принимается с учетом рисков. Риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования. Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - пояснил он.

По словам Ляшко, медиков не включили в первую группу, но это не значит, что их вообще не включат.

"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки – ред.) – это медсестра, врач, врач какого профиля, каких больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - подчеркнул министр.

Ляшко говорит, что в Украине сейчас вакцинировано более 50% медиков.

Напомним, 22 сентября Министерство здравоохранения ввело обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине на сегодня более 7 млн человек получили две дозы вакцины от COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, всего проведено 16 млн 210 тыс. 280 прививок.

"С начала вакцинальной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вакцинировано 254 тыс. 920 человек: одну дозу получили 185 тыс. 786, полностью иммунизированы – 69 тыс. 134.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Денис Прядко