Врач объяснил, чем грозят нарушения ограничений в пунктах вакцинации.

Украинцы своей медлительностью с вакцинацией от коронавируса потеряли необходимое время. Сейчас из-за очередей в пунктах вакцинации многие из тех, кто делает прививки, вскоре начнут заражаться, обвиняя при этом вакцину.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Борис Донской, пишет "Обозреватель".

"Как спасти людей от смерти? Уже поздно. Возможно, если человек сегодня сделает прививку, то через 2-3 недели его встреча с вирусом будет не такой уж роковой, какой могла бы быть. Это так же типично, как люди после инфаркта бросают пить и курить, но это же немножко поздно", - считает врач.

Те, кто сейчас, "штурмует" пункты вакцинации, не соблюдают дистанции, стоят в очередях без масок, что через 2-3 недели спровоцирует их заболевание.

"При этом будут утверждать, что они сделали прививки. Представляете пикантную ситуацию?", - добавил Донской, напоминая, что вакцинация - это профилактическое мероприятие, работающее на перспективу.

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"Минздрав летом привез около 15 миллионов доз вакцин и разрешил украинцам как цивилизованным европейцам, не давя на них, не шантажируя их, не заставляя их предложил: придите и сделайте, у нас все есть. Украинцы сами выбрали дикий средневековый способ борьбы с пандемией, то есть проголосовали ногами. Итак, "по делам нашим получим мы", - прогнозирует Донской.

В случае наступления "коллапса" медицинской системы, говорит врач, больницы не закроются. Но эффективность их работы максимально снизится.

"Это еще не дно. Нас ждут еще худшие дни. Поэтому это еще не коллапс. Это неэффективная работа медицинской системы, при которой она не может оказать помощь всем, кому могла бы оказать, спасти всех, кого могла бы спасти", - резюмировал специалист.

Напомним, что по данным Минздрава, абсолютное большинство пациентов "ковидных" отделений не вакцинировались от коронавируса. В ведомстве призывают украинцев сделать прививки ради сохранения здоровья себя и своих родных во время пандемии коронавируса.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Юрий Годован