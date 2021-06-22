По словам министра, самая подготовка - путем вакцинации населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как Украина готовится к возможному появлению "индийского" штамма коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине есть 2 млн 628 тыс. доз вакцины. Мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти с каждым днем", - отметил Ляшко.

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Также, как добавил министр, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить или отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест, или справку о полном курсе прививки от коронавируса вакцинами, которые разрешены к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 11 мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19, что может быть вызвано "индийским" штаммом коронавируса.

За минувшие сутки прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили 8 тыс. 966 человек.

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Автор: Леся Лещенко