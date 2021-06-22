Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве - 87 человек за сутки инфицировались коронавирусом.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 296 случаев коронавируса. Также 318 пациентов госпитализировали, 829 - выздоровели, а 21 - умер от осложнений. Среди новых пациентов 22 ребенка и 2 медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Количество выздоровевших за сутки превышает количество больных. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 230 142 случая заражения коронавирусом. Из них 52 053 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 152 969 — выздоровели.

По оперативным данным Совета национальной безопасности и обороны, последний раз менее 300 случаев коронавируса за сутки в Украине фиксировали 25 мая 2020 года.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 17 429 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 11 881, методом ИФА — 1 448. Также сделали 4 100 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели почти 10,7 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

8 966 человек привиты против COVID-19 за сутки 21 июня 2021 года. Одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированные - 2 395 человек.

В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививки и 20 центров вакцинации.

По состоянию на 21 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу – 1 732 611 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 095 458 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко