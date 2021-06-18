Если не будет дополнительных мутаций вируса, то рост может произойти в осенне-зимний период - так, как и гриппа.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, ожидается ли осенью рост заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня в Киеве.

"Мы прогнозируем, что если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период - так, как и гриппа и гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

Также Ляшко в очередной раз призвал граждан делать прививки от COVID-19.

Читайте такжеСтало известно, сколько медиков в Украине умерли от COVID-19 за полтора годаПо его словам, Минздрав готовится к возможному росту заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом в Украине в течение последних недель стабилизировалась. Однако, как заявил ранее главный санврач Игорь Кузин, Украине вряд удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью. "Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована», - отметил тогда Кузин.

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Автор: Леся Лещенко