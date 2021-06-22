Профессор уточнил, что вакцинироваться необходимо одним препаратом.

Вакцина от COVID-19, которую завезли в Украину, безопасна. Нет никаких оснований считать, что препарат может принести вред в дальнейшей перспективе.

Об этом рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко в интервью Обозревателю.

"Нет никаких оснований считать, что вакцина может быть опасной для тех, кто привился, в дальнейшей перспективе. Вероятность негативных эффектов чрезвычайно низка. Нам предложили проверенный метод, который на 90% уменьшает вероятность возникновения заболевания. Это много", - отметил Досенко.

При этом он заверил, что ни одна вакцина "ничего не меняет" в организме человека.

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"Это очень безопасные вакцины, которые никуда не встраиваются, ничего не меняют. Нет никаких даже теоретических оснований говорить, что ДНК или РНК, введенная извне, вместе с вирусом или в нанокапле что-то там может изменить. Ничего не изменится. Это проверено и на клетках, и на людях. Все остается тем же", - подчеркнул ученый.

При этом он отметил, что прививаться необходимо одной и той же вакциной, потому что пока не известно, будут ли эффективны комбинации препаратов.

"На сегодня однозначно рекомендуется прививаться той же вакциной. Почему? Потому что именно на двойную дозу такой же вакцины есть доказательства. Есть гарантированный процент уменьшения вероятности заболевания. Он колеблется, но он гарантирован. Никто в мире еще не проверял комбинации вакцин. Вполне возможно, что они работают также. Но мы точно об этом не знаем", - подытожил Досенко.

Украинские документы о вакцинации против COVID-19

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Также вопрос о взаимном признании документов о вакцинации обсуждается з Грузией, Хорватией и Мальтой.

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении "Дія" 1 июля.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу – 1 732 611 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек

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Автор: Анастасия Горбачева