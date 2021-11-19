За минувшие сутки заразились коронавирусом 20 050 украинцев, а умерших - 725. Больше всего новых заражений в Днепропетровской области и в Киеве.

В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, обнаружили 20 050 случаев COVID-19. Известно, что среди них 1 555 детей и 331 медработник. От осложнений заболевания умерли 725 человек, а 22 304 - выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 3 637 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, но показатели заболеваемости и смертности держатся на высоком уровне. Однако выздоровлений больше, чем инфицирований.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 943) и Запорожской (1 187) областях, а также в Киеве (1 782).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии в нас обнаружили 3 304 058 случаев COVID-19. Из них 80 231 человек умер от осложнений заболевания, а 2 726 521 — выздоровел.

Напомним, немало людей даже после выздоровления от COVID-19, переживают так называемый постковидный синдром, который на сегодня включен в Международную классификацию заболеваний. В Минздраве ранее объяснили, что такое же это такое и как вернуться к обычной жизни после перенесенного коронавируса.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 111 735 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 55 244, методом ИФА — 14 346. Также сделали 42 145 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,4 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Также по состоянию на сегодня, 19 ноября, в Украине уже сделали более 22 млн прививок против коронавируса. За сутки было вакцинировано 294 320 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 191 463 человека.

В Украине от начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу - 12 657 190, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 9 448 782 человека. В общем количестве в стране уже проведено 22 105 972 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря полностью вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривень через приложение "Дия".

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко