По его словам, "исторический максимум" установило и количество выездов бригад "скорой", и количество госпитализаций.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что из-за COVID-19 количество звонков на "103" уже установило исторический рекорд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря об осенне-зимней европейской волне роста уровня заболеваемости COVID-19, министр отметил: "На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет. Каждые две-три недели количество случаев COVID удваивается. Количество звонков на "103 " уже установило исторический рекорд. И он не будет последним. Так же как установило исторический максимум количество выездов бригад "скорой" и количество госпитализаций".

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В то же время, министр не уточнил, о каких именно цифрах идет речь и за какой конкретно период.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксированы рекордные 23 785 новые случаи COVID-19. За минувшие сутки госпитализировано 5141 человек. Умерли от осложнений – 614.

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Автор: Таня Поляковская