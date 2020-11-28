Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) ответила на пять вопросов граждан по экстренной медицинской помощи (ЭМП).
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Соответствующие разъяснения обнародованы в субботу, 28 ноября, на странице НСЗУ в Facebook.
1. Может ли отказать диспетчер ЭМП в вызове скорой к пациенту без декларации?
"Нет. Отсутствие декларации с семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление", - говорится в сообщении.
Чтобы получить помощь пациенту нужно:
- вызвать "скорую" по номеру 103, или это должны сделать его близкие, родные, окружающие (если речь идет, например, о ДТП), врач;
- самостоятельно обратиться в подразделение ЭМП.
"Но диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной (скорой) медицинской помощи", - отмечается в сообщении.
2. Нужно ли платить за вызов ЭМП?
"Нет. Оказание экстренной медицинской помощи по номеру 103 является бесплатным для пациентов, находящихся в неотложных состояниях", - объясняют в НСЗУ.
Отдельно:
- на месте происшествия: на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях;
- во время транспортировки пациента, который нуждается в оказании ЭМП в это время - с места происшествия в больницу, или в ответ на обращение медицинских работников;
- во время личного обращения пациента, который находится в угрожающем для жизни состоянии, в подразделения ЭМП.
3. В каких случаях нужно звонить в 103 и рассчитывать на приезд бригады?
"Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи", - уверяют в НСЗУ.
В частности, во время:
- обморока и судорог;
- внезапных расстройств дыхания и внезапной боли в области сердца;
- рвоте кровью и внешнего кровотечения;
- острой боли в брюшной полости;
- признаков острых инфекционных заболеваний;
- нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;
- гипо- и гипергликемических ком;
- острых психических расстройств, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
- всех видов травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и тому подобное;
- повреждений во время ДТП, аварии на производстве, стихийных бедствий и т.д.;
- отравлений, укусов животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакций;
- нарушения нормального течения беременности.
4. Как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь?
Главное правило — предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по телефону 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Например, если к пациенту с подозрением на инсульт вызывают скорую, обязательно нужно сообщить о повышенной температуре, если она есть. Также нельзя преувеличивать имеющиеся симптомы с целью, чтобы диспетчер принял вызов. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа. А самое главное, что человек, который действительно нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться: все бригады будут заняты.
5. Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?
По информации НСЗУ, в случае критического состояния — обязательно. Например, когда у пациента наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38 °C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.
"Бригада экстренной медпомощи оценит состояние пациента с симптомами или подтвержденным COVID на месте вызова и при необходимости транспортирует в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если по заключению бригады ЭМП пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и предоставят рекомендации по самоизоляции", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что от 26 ноября Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме услугу по вызову через контакт-центр мобильной бригады скорой помощи.
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