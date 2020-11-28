"Скорая помощь" обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи, отметили в ведомстве.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) ответила на пять вопросов граждан по экстренной медицинской помощи (ЭМП).

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Соответствующие разъяснения обнародованы в субботу, 28 ноября, на странице НСЗУ в Facebook.

1. Может ли отказать диспетчер ЭМП в вызове скорой к пациенту без декларации?

"Нет. Отсутствие декларации с семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление", - говорится в сообщении.

Чтобы получить помощь пациенту нужно:

вызвать "скорую" по номеру 103, или это должны сделать его близкие, родные, окружающие (если речь идет, например, о ДТП), врач;

самостоятельно обратиться в подразделение ЭМП.

"Но диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной (скорой) медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

2. Нужно ли платить за вызов ЭМП?

"Нет. Оказание экстренной медицинской помощи по номеру 103 является бесплатным для пациентов, находящихся в неотложных состояниях", - объясняют в НСЗУ.

Отдельно:

на месте происшествия: на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях;

во время транспортировки пациента, который нуждается в оказании ЭМП в это время - с места происшествия в больницу, или в ответ на обращение медицинских работников;

во время личного обращения пациента, который находится в угрожающем для жизни состоянии, в подразделения ЭМП.

3. В каких случаях нужно звонить в 103 и рассчитывать на приезд бригады?

"Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи", - уверяют в НСЗУ.

В частности, во время:

обморока и судорог;

внезапных расстройств дыхания и внезапной боли в области сердца;

рвоте кровью и внешнего кровотечения;

острой боли в брюшной полости;

признаков острых инфекционных заболеваний;

нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;

гипо- и гипергликемических ком;

острых психических расстройств, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

всех видов травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и тому подобное;

повреждений во время ДТП, аварии на производстве, стихийных бедствий и т.д.;

отравлений, укусов животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакций;

нарушения нормального течения беременности.

4. Как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь?

Главное правило — предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по телефону 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Например, если к пациенту с подозрением на инсульт вызывают скорую, обязательно нужно сообщить о повышенной температуре, если она есть. Также нельзя преувеличивать имеющиеся симптомы с целью, чтобы диспетчер принял вызов. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа. А самое главное, что человек, который действительно нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться: все бригады будут заняты.

5. Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?

По информации НСЗУ, в случае критического состояния — обязательно. Например, когда у пациента наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38 °C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.

"Бригада экстренной медпомощи оценит состояние пациента с симптомами или подтвержденным COVID на месте вызова и при необходимости транспортирует в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если по заключению бригады ЭМП пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и предоставят рекомендации по самоизоляции", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что от 26 ноября Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме услугу по вызову через контакт-центр мобильной бригады скорой помощи.

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Автор: Виктория Гордиенко