Минздрав инициировал созыв комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области в ближайшее время будут выведены из "красной зоны" по уровню распространения коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного уровня" эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 декабря в "красной" зоне по уровню распространения коронавируса соответствуют показатели в 8 областях Украины - Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской.

Показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют Киев и 16 регионов.

Кроме этого, как сообщает Коронавирус_инфо, в Украине сейчас по заполненности ковидных отделений лидирует Закарпатская область. "По состоянию на 15 декабря в Закарпатье занято 49,4% ководных кроватей (954 человека). На втором месте Кировоградская область - 44,3% (372 человека), третье заняла Винницкая - 41% (1193 человека)", - говорится в сообщении .

Между тем, в Запорожской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине - 20,3% (759 человек).

В целом по стране заполненность ковидных отделений составляет 32,4%. В настоящее время госпитализированы 24 272 человека.

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Авторы: Ирина Погорелая, Леся Лещенко