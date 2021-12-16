Минздрав разделил регионы на "желтые" и "красные".

8 областей остаются в "красной" зоне.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 15 декабря по индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19 регионы Украины разделены на "желтые" и "красные".

"Оранжевая" зона отсутствует, днем ранее к ней относили Одесскую и Закарпатскую области.

В 8 областях - Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской - держатся показатели "красной" зоны. В этих регионах на протяжении последних дней высокий коэффициент выявления случаев инфицирования.

Показателям "желтой" зоны отвечают все остальные регионы, а именно - Киев, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Напомним, что данные Минздрава касательно зонирования берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрении соответствующих карантинных ограничений.

Карантин в Украине

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством.

"Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные места при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку от COVID-19. В то же время, для посещения общественных мест можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

"Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - подытожил представитель правительства.

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Автор: Анастасия Печенюк