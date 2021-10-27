С нынешними темпами заболеваемости коронавирусом спустя 10 дней не будет мест для госпитализации пациентов, отметили врачи.

Руководители львовских больниц, где находятся пациенты с COVID-19, требуют от местной власти ввести жесткий карантин, поскольку вскоре в этих медучреждениях не будет свободных мест.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время экстренного брифинга.

По словам начальника городского управления здравоохранения Леси Кобецкой, во Львове сложилась сверхкритичная ситуация с COVID-19.

"Я хочу обратиться ко всем – к львовянам, к представителям городской и областной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС. Мы должны принять жесткие меры, чтобы уменьшить уровень заболеваемости, ведь через 10 дней у нас будет некуда класть пациентов. Мы имеем 98 аппаратов ИВЛ, но 70% из них уже задействованы. Медики находятся на грани истощения, поэтому просим принять более жесткие карантинные меры", – подчеркнула она.

Читайте такжеНа Львовщине от коронавируса супруги умерли в один день: прививки не делали, месяц боролись за жизньПо словам чиновницы, сейчас критической ситуации с кислородом во Львове нет.

Больше всего больных коронавирусом – в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова. По информации медицинского директора по анестезиологической работе этого медучреждения Ивана Миськива, на сегодня там находятся 427 пациентов с COVID-19, 44 из них – в реанимации, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

"Темпы заболеваемости стремительно растут. Среди тех, кто попадает в больницу, вакцинированных очень мало. Нам некуда будет класть пациентов уже через неделю", – констатировал медик.

По состоянию на сегодня, 27 октября, в ковид-стационарах города находятся 876 человек, в 838 из них подтвержден COVID-19, 65 – в реанимациях, 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения госпитализировали 88 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 94, умерли – 15.

Ранее стало известно, что на Львовщине с 30 октября вводят "красный" уровень эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Мирослава Бзикадзе