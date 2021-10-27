"Красными" станут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

С 30 октября "красный" уровень эпиднебезопасности вводится на территории еще семи областей Украины.

Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Читайте такжеВ Украине резко возросло число COVID-больных за сутки"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - написал он.

Немчинов подчеркнул, что "красный" уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений в регионах.

В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Ограничения в "красной" зоне

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Автор: Ольга Робейко