Маленькую пациентку госпитализировали с кишечной непроходимостью, а у 65-летнего мужчины был инфаркт.

Во Львове семилетнюю пациентку доставили в больницу аэромедицинской эвакуацией. А после этого этим вертолетом спасли еще одну жизнь. Во Львов доставили мужчину с инфарктом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медики в Самборе диагностировали у девочки кишечную непроходимость. Существовала серьезная опасность для жизни ребенка, поэтому врачи не теряли времени. Они решили немедленно ее транспортировать во Львовский "Охматдет".

Все прошло успешно. Сейчас маленькая пациентка в состоянии средней тяжести. Врачи наблюдают за ее состоянием.

Тем временем медицинский вертолет спас еще одну жизнь. Пока врачи помогали девочке, аэромедицинская эвакуация понадобилась взрослому. У 65-летнего мужчины случился инфаркт. Его доставили из Горного района во Львов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 3-месячного младенца вертолетом доставили в больницу во Львове. У ребенка внезапно возник судорожный синдром, поэтому в рамках проекта аэромедицинской эвакуации МВД полицейский вертолет Airbus Helicopters Н-145 быстро доставил ребенка в больницу.

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