Врачи отказывались делать операцию из-за огромного размера опухоли, через год мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во Львове 24-летнему полицейскому удалили 11-килограммовую злокачественную опухоль. Мужчина узнал о болезни за день до свадьбы, после этого он в течение года искал врачей, которые бы взялись его оперировать.

Никто не решался удалять опухоль из-за ее огромных размеров, рассказали в первом территориальном медицинском объединении города Львова.

Год назад полицейский узнал об опухоли. Это произошло в канун свадьбы. С того момента мужчина и его возлюбленная обошли не одно медучреждение. Полицейский искал врачей, которые бы согласились его прооперировать. Однако никто не брался за удаление опухоли, ведь она имела огромные размеры.

В течение года опухоль давила на внутренние органы мужчины. В результате он попал в больницу скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова в очень тяжелом состоянии. У мужчины сильно болел живот.

У пациента обнаружили воспаление брюшной полости, также у него были разрыв тонкой кишки и два абсцесса. Врачи сразу же начали операцию, ведь ситуация была экстренная. На удаление опухоли медики потратили пять часов. Вместе с ней также пришлось удалить три метра тонкой кишки и один метр толстой.

Читайте такжеРодился с патологией: во Львове прооперировали парня со сросшимися почками (фото)Операция прошла успешно. Однако гистологическое исследование показало, что опухоль была злокачественной. Теперь полицейскому придется пройти длительный курс лечения.

Врачи напомнили, что рак толстой кишки сейчас является второй по распространенности разновидностью опухолей. Ежегодно от онкологии такого типа умирает много людей - примерно 700 тысяч пациентов. Эта болезнь на начальных этапах протекает бессимптомно, вовремя найти и выявить опухоли помогут регулярные плановые медицинские обследования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине прооперировали младенец с опухолью вдвое больше головы.

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