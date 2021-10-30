Он подчеркивает, что большинство "тяжелых" больных COVID-19 сейчас - это невакцинированные люди.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин настаивает на необходимости призвать граждан не оттягивать вакцинацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"95% людей, которые у нас сейчас находятся в палатах интенсивной терапии, - это люди, которые не вакцинированы... 99% людей, которые в реанимации, - это люди, которые не вакцинированы", - подчеркнул Кузин.

При этом, рассказал он, в Украине есть врачи, которые до сих пор не имеют ни одной прививки.

"Мы действительно сталкиваемся с тем, что получаем информацию о том, что врачи первичного звена, вторичного звена, врачи-специалисты, - они не все являются сторонниками вакцинации. Иногда они убеждают в обратном. И действительно сейчас по каждому врачу мы видим информацию из электронной системы здравоохранения. И мы видим даже врачей, которые имеют ноль прививок. Это наши дальнейшие шаги, каким образом с этими врачами работать для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень приверженности", - сказал чиновник.

Кузин подчеркнул, что "вакцинация защищает".

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы все вместе сейчас проявили солидарность в этом процессе и действительно выступили на сторону убеждения граждан не оттягивать вакцинацию, вакцинироваться именно сейчас. Не доверять недостоверным источникам информации, а по крайней мере заглянуть на сайты, которые публикуют достоверную информацию", - сказал замминистра.

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В то же время, в кулуарах программы Кузин отметил, что "потребление кислорода за последний месяц лишь выросло на 30%". "Если в среднем мы использовали 4-5 тысяч баллонов (с кислородом - УНИАН), сейчас это 7 тысяч. И по тоннам - также большое количество", - отметил он и заверил, что пока "на уровне больниц достаточное количество баллонов".

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 5 тыс. 463 лица; умерли - 648.

28 октября в Украине был вакцинирован против COVID-19 289 241 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская