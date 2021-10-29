Порог вакцинации в 80% работников школ достигнут всеми областями страны.

В Украине сейчас 90% работников сферы образования вакцинировано от COVID-19 одной дозой, 65% - двумя.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Информирую вас о показателях вакцинации среди работников школ в Украине. На сегодня одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 65%", - отметил он.

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По информации министра, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют: Киевская область – 98,8%; Николаевская – 98%; Харьковская – 95,5%; Хмельницкая – 94,1%; Донецкая – 93%.

При этом Шкарлет отметил, что порог вакцинации в 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.

"Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкий ход болезни, а также право на оффлайн-обучение детей. Я обращаюсь к каждому педагогу с призывом избрать путь вакцинации. Ради безопасности родных и учеников", - написал министр.

Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко объяснила, что украинцы дезориентированы из-за информационного хаоса по поводу вакцинации, который появился в СМИ, а также в заявлениях политиков.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая