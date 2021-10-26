В одном из городов Запорожской области на период действия "красной" зоны запретили движение городского транспорта. Речь идет об Энергодаре.
Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что с 25 октября на период действия "красного" уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу будут запрещены.
"Предприятиям, которые осуществляют перевозку работников служебным транспортом, рекомендовано разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт рабочих с другими жителями", - говорится в решении.
Читайте также"Я такого еще не видел": врач рассказал о новом "Дельте"-штамме коронавирусаТакже отмечается, что после выхода из "красной" зоны и возобновление перевозок в городе могут ввести дополнительные ограничения, среди которых – наличие у пассажиров (кроме лиц до 18 лет) отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины.
За минувшие сутки в Энергодаре обнаружили 132 новых случая COVID-19, умерших в результате коронавирусной болезни не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, с 18 октября на территории Запорожской области установлено "красный" уровень эпидопасности. Кроме этого, в Украине за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей за все время пандемии.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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