Во Львовской области резко вырос уровень госпитализации больных, поэтому регион скоро может "покраснеть".

Львовская область уверенно движется к "красной" зоне карантина, поэтому усиление ограничений может произойти уже в ближайшие дни.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, передает 032.ua.

"К сожалению, в очередной раз констатируем, что эпидситуация на территории ежедневно ухудшается. Мы мониторим ключевые показатели и наблюдаем то, что при большом количестве поступлений биоматериала на исследование фактически каждое второе лицо имеет положительный ПЦР-тест", - отметил Чемерис.

Кроме этого он отметил, что в области резко вырос уровень госпитализации больных. Поэтому Львовщина скоро может "покраснеть".

"Мы уже третий день подряд как пересекли отметку в 60, речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тысяч населения. Соответственно, к сожалению, область уже уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности", - подчеркнул Чемерис.

Как сообщили в Львовской ОГА, за минувшие сутки, 11 октября, в регионе выявлено 978 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 33 человека. Госпитализировали в понедельник 346 больных с этим диагнозом. В реанимации находится 163 человека, из них на аппаратах ИВЛ – 49. В целом на Львовщине с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 159411 человек. Умерли 4086 человек, выздоровели - 138678.

"Если проанализировать ситуацию по состоянию на сегодняшнее утро, то за вчерашний день в области госпитализировали 349 человек. Это самое большое количество во время этой волны коронавирусной болезни", - добавил Чемерис.

Он отметил, что регион близок к "красной" зоне и усиление карантина может произойти в ближайшие дни.

"Учитывая ряд показателей, мы говорим о том, что Львовщина близка к ограничениям, характерным для "красной" зоны. Ожидаем, что эти ограничения могут вступить в действие в ближайшие дни. Сейчас областная комиссия ТЭБ и ЧС нарабатывает все механизмы и будет принимать решение об определенных видах ограничений", - сказал Чемерис.

Как сообщал УНИАН, во Львове с 14 октября планируют усилить карантинные меры, а именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

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Карантин в Украине

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, во время которого предусмотрено четыре уровня эпидопасности – "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". В "зеленой" зоне слабые ограничительные меры, а в "красной" - самые строгие.

Украина 23 сентября из "зеленой" зоны карантина перешла в "желтую", и ограничительные меры стали строже.

Автор: Александр Топчий