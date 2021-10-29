По официальным данным, с 30 октября 2021 года "красная" зона в Украине будет установлена в 15 областях.

Игорь Кузин - главный санитарный врач Украины говорит, что уже с завтрашнего дня количество областей, где будет введен наивысший уровень эпид. опасности, увеличится. Он не исключает, что перечень городов в "красной" зоне будет пополняться - ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается ежедневно.

Красная зона карантина - почему мы в нее попали

Перед тем, как установить тот или иной уровень опасности и ввести ограничения, врачи и государственные деятели учитывают несколько показателей по области:

заполненность койко-мест;

среднее количество сделанных тестов на 100.000 человек в сутки;

средний коэффициент случаев заражения Covid-19;

рост заболеваемости и динамика.

Читайте такжеВрач назвал новый симптом COVID-19В начале июня 2021 года наша страна перешла в "зеленую зону". Никаких ограничений не вводили, необходимо было только соблюдать дистанцию и носить маски. Но из-за распространения штамма "Дельта" и увеличения количества заболевших, с 26 сентября Украина оказалась в "желтой" зоне.

Это произошло из-за того, что в течение 7 дней был выявлен один из нижеперечисленных признаков:

за последние 14 дней Covid-19 заболели 75 человек на 100.000;

более 4% - коэффициент случаев заражения;

было сделано менее 300 тестов на 100.000 человек.

Последний пункт - как минимум один из регионов оказался на критическом уровне эпид.опасности и имел все основания попасть в "красную" зону.

Зеленая зона - ограничения

В условиях "зеленой" зоны никаких существенных запретов для жителей Украины нет. Необходимо только соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Желтая зона - ограничения

На данный момент в "желтой" зоне карантина находятся: Кировоградская и Закарпатская области.

Для жителей региона действуют следующие ограничения:

массовые мероприятия можно проводить, если на 1 человека есть 4 кв.м свободного пространства;

кинотеатры заполнены на 50% и меньше;

тренажерные залы и фитнес-центры предоставляют на 1 человека 10 кв.м свободного пространства;

за столиками в ресторанах и кафе сидит максимум 4 человека, расстояние между столами - 1.5 м;

работа сферы услуг и любого другого бизнеса разрешена, если вакцинированы 80% человек хотя бы одной дозой;

детские сады и школьники с 1 по 4 классы учатся стационарно, а старшие ученики - в привычном режиме, если минимум 80% учителей получили хотя бы одну дозу вакцины.

В "желтой" зоне карантина изменений в работе транспорта не наблюдается, обязательно ношение маски и соблюдение дистанции.

Оранжевая зона - ограничения

Киев и Киевская область, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская и Винницкая - регионы, которые входят в "оранжевую" зону по состоянию на 29 октября 2021 года.

При таких данных, на территории областей действуют те же ограничения, что присущи "желтой" зоне, но с пометкой - в любой момент регион может перейти в "красную" зону.

Это случится, если будет нарушен хотя бы один показатель, например:

загруженность койко-мест - более 75%;

недостаточное количество сделанных тестов на коронавирус;

выявление заболеваний методом ПЦР - выше 20%

увеличение количества больных, в том числе, госпитализированных.

В частности, для "оранжевой" зоны запрещены:

работа хостелов и туристических баз (гостиницы под запрет не попадают);

обслуживание гостей в ресторанах и кафе в ночное время;

плановая госпитализация в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.

Массовые мероприятия разрешены, но действует правило: на 1 человека должно быть 20 кв.м свободного пространства и не более 100 человек в помещении.

Красная зона - ограничения

Как мы уже сказали, в "красную" зону карантина входят Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская области. Велика вероятность, что ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в стране и рост заболеваемости приведут к тому, что список дополнят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Читайте такжеВ ноябре смертность от COVID-19 может достигать тысячи человек в сутки - Данилов"Красная" зона подразумевает под собой жесткие ограничения. Такой уровень опасности вводят, если два из пяти показателей, описанных нами выше, превышаются три дня подряд.

При введении красной зоны карантина запрещается работа школ, ресторанов и торговых центров, кинотеатров, театров, учебных заведений (кроме детских садов и начальной школы), продовольственных рынков и других учреждений. Проще говоря, положение в стране будет таким же, как и почти год назад, когда настал карантин в январе 2021 года.

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Автор: Виолетта Орлова