Записаться на вакцинацию можно через приложение «Дія», портал «Дія», а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

С сегодняшнего дня стартовала онлайн-запись украинцев на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеВакцины, которыми прививают украинцев от коронавируса, безопасны и эффективны - МинздравКак сообщила пресс-служба

Офиса президента, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами», - отметил глава правительства.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение «Дія», портал «Дія», а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

«Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита», - рассказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield).

Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield, а уже на следующий день началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Юлия Петриченко