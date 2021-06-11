Отметим, в последнюю неделю в Украине фиксируют менее чем 2000 новых случаев заражения COVID-19 в сутки.

В Украине за минувшие сутки выявили 1 603 новых случая COVID-19. Среди новых заболевших – 75 детей и 72 медработники. Также 5 583 пациента выздоровели, а 70 - умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 762 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, с 5 июня количество инфицированных в сутки не превысило показатель в 2000.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 221 427 случаев заражения коронавирусом. Из них 51 577 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 120 780 — выздоровели.

По данным сайта Worldometers Украина находится на 36 месте в мире – между Афганистаном и Гватемалой. Среди европейских стран Украина седьмая. По ежедневному количеству смертей Украина 17-я в мире и третья в Европе.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 55 342 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 25 837, методом ИФА — 10 741. Также сделали 18 764 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,4 миллиона ПЦР-тестирований.

Напомним, все области 9 июня стали "зелеными". Других карантинных зон, как свидетельствуют данные Минздрава, пока нет. Но для того, чтобы сдержать распространение вируса, некоторые ограничения все же сохранили.

Карантин в Украине могут продлить также на весь летний период. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, продление карантинных ограничений стоит рассмотреть, ведь сейчас Украина еще не преодолела коронавирус COVID-19. Маски в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции между людьми – все эти основные ограничения, по его мнению, должны остаться.

Вакцинация от коронавируса в Украине

54 329 человек привито против COVID-19 в сутки. Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированные - 23 585 человек.

В течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.

По состоянию на 11 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 204 038 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 599 348 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко