Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По данным карты распространения вируса, по состоянию 30 декабря в мире с начала пандемии инфицировались 82 миллиона человек. Больше всего случаев заражения подтвердили в США, Индии, Бразилии и России.

Читайте такжеВ Минздраве рассчитывают, что в Украине ежемесячно будут делать минимум по миллиону "быстрых" тестов на антиген к COVID-19

Украина находится на 16 месте.

Из общего количества заболевших более 46,35 млн удалось выздороветь, а 1,79 млн умерли.

В США обнаружили первый случай нового штамма коронавируса, а в Британии резко увеличилось количество заболевших.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 045 тыс. 348 человек; выздоровели - 698 тыс. 190 человек; умерли – 18 тыс. 324.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика

По состоянию на 30 декабря в Киеве зарегистрировано 1131 новый случай заболевания COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева.

Общее число случаев СOVID-19 В Киеве со времени начала пандемии достигло 110 139, из них умерли 1897 киевлян.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Власти Великобритании первой в мире одобрила использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, показала эффективность 79,34%. Результат основан на промежуточном анализе данных клинических испытаний третьей фазы.

Министерство Здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости на 30 декабря

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко