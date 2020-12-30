Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, показала эффективность 79,34%. Результат основан на промежуточном анализе данных клинических испытаний третьей фазы.
Читайте такжеИталия не может получить новую партию вакцины от коронавируса из-за непогоды«Инактивированная вакцина против коронавируса, разработанная пекинской Sinopharm CNBG, показала безопасность после вакцинации... Защитный эффект вакцины против Covid-19 составляет 79,34%»,— сообщил Пекинский институт биологических продуктов, «дочка» Sinopharm.
Ранее китайская вакцина от COVID-19 получила первое одобрение от иностранного государства — ОАЭ. Власти этой страны заявили, что удовлетворены предварительными результатами третьей фазы клинических испытаний, передает kommersant.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 82 млн случаев заражения коронавирусом.
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