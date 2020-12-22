Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в мире и Украине продолжает неуклонно расти.
Коронавирус в мире: статистика
В мире с начала пандемии выявлено 77 млн 364 тыс. 959 больных COVID-19.
1 млн 702 тыс. 600 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, вылечились - 43 млн 637 тыс. 701 человек.
Больше всего инфицированных выявлено в США - более 18 млн; в Индии - более 10 млн; Бразилии - 7,2 млн; России - 2,8 млн; Франции - 2,5 млн; Соединенном Королевстве - более 2 млн.
Украина в общемировом антирейтинге по количеству больных находится на 16-м месте, между Ираном и Перу.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине за сутки зафиксировано 8 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 232 человека, выздоровели - 14 тыс. 020 человек.
За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 979 тыс. 506 человек; выздоровели – 600 тыс. 288 человек; умерли – 16 тыс. 897; проведено ПЦР-тестирований – 5 млн 307 тыс. 601.
Коронавирус в Киеве: статистика
В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 1,1 тыс. больных COVID-19, 26 - умерли .
Всего в столице на сегодня уже 102 тыс. 282 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Карантин в Украине: что известно
С 19 декабря, в Украине будет действовать обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".
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