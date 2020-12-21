По состоянию на утро 21 декабря в Украине обнаружили 970 993 случая коронавируса.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти и в Украине, в том числе.

Коронавирус в мире: статистика

Читайте такжеВрач рассказала, защищают ли горячий чай и алкоголь от коронавирусаС начала пандемии в мире COVID-19 заболели 76 млн 836 тыс. 147 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 693 тыс. 447 человек, выздоровели - 43 млн 308 тыс. 101.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 17,8 млн больных, Индия (10 млн), Бразилия (7,2 млн), Россия (2,8 млн) и Франция (2,5 млн).

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине за сутки зафиксировали 6545 новых случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, официально подтверждено 970993 случая коронавирусной инфекции, при этом 586268 украинцев выздоровели, 16665 - умерли.

Коронавирус в Киеве: статистика

По состоянию на утро 21 декабря в Киеве зафиксировано 673 новых случая коронавируса в сутки. Всего в Киеве подтверждено 101 123 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 32 739 человек (564 за сутки), умерли 1 723 человек (10 за сутки).

Карантин в Украине: что известно

С 19 декабря, в Украине будет действовать обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 21 декабря

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Автор: УНИАН