В мире зафиксировано более 75 миллионов случаев заболевания COVID-19, а в Украине количество инфицированных приближается к 960 тысяч.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти и в Украине, в том числе.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 19 декабря количество выявленных заражений на коронавирус в мире с начала пандемии достигла 75, 7 млн случаев.

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Во всем мире количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1,7 млн, выздоровели более 42,7 млн.

К странам с 5 млн и более заражений COVID-19 относятся США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

По состоянию на 19 декабря коронавирусом в Украине за минувшие сутки заразились 11 742 человека, зафиксировано 213 летальных случаев, 13 214 пациентов выздоровели. Госпитализировали за сутки 2865 человека.

Пятый день подряд количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 956 123 человек, из них 574 536 выздоровели, летальных случаев — 16 469.

Коронавирус в Киеве: статистика

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у 1364 человек, умерли 20 больных.

С начала пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99694, умерли 1699 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 734 человека, всего с начала пандемии - 31949.

Карантин в Украине: что известно

С 19 декабря по всей территории Украины начинают действовать новые ограничения в рамках протикоронавирусного карантина. Действие карантина в Украине продлено до конца зимы, то есть до 28 февраля 2021 года.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 19 декабря

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Автор: Виктория Гордиенко