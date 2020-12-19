Лидером по числу зараженных и умерших остаются Соединенные Штаты.

По состоянию на утро 19 декабря количество выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 75 673 247 случаев.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Гопкинса.

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Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний возросло за сутки до 1 674 843, выздоровели 42 668 515.

К странам с 5 млн и более заражений COVID-19 относятся США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу зараженных и умерших остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 459 тыс. 296 инфицированных COVID-19, зафиксировано 313 тыс. 588 смертей, вылечились более 10 млн.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, где их количество выросло за минувшие сутки в 10 млн 4 тыс. 599, число умерших - до 145 тыс. 136, выздоровели более 9,5 млн.

Третья позиция в мире по количеству инфицированных в Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 162 тыс. 978 больных, из них умерли 185 тыс. 650, вылечились более 6,3 млн человек.

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Автор: Виктория Гордиенко