Лидирует по количеству новых больных Львовская область. В Украине установили очередной рекорд по суточному количеству сделанных прививок от COVID-19.

По состоянию на 7:00 утра 11 сентября в Украине подтвердили 3 869 случаев инфицирования коронавирусом. Из них – 387 детей и 76 медработников.

Об этом информирует Минздрав в Telegram.

Также за минувшие сутки 1102 человека госпитализировали с осложнениями. В то же время 1 738 выздоровели, а 69 умерли.

За все время пандемии в Украине 2 314 423 граждан заболели COVID-19, из них 2 220 611 выздоровели, а 54 320 умерли.

Читайте такжеМинздрав перенес усиление карантина в Украине: Ляшко объяснил, почемуЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Накануне Минздрав сообщал о 3 615 случаях коронавируса.

Уже несколько дней COVID-показатели держатся почти одинаковой отметки. Между тем, Минздрав готовится к трем сценариям протекания пандемии в Украине. По пессимистическому варианту, пиковая потребность в кроватях составит 70 тысяч 378 коек, из них 49 тысяч 265 будут нуждаться в подключении к кислороду.

По словам министра Виктора Ляшко, в случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установили очередной рекорд по суточной количеству сделанных прививок против COVID-19.

"183 тыс. 527 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 10 сентября 2021 года. Одну дозу получили 71 тыс. 388 человек, полностью иммунизированы – 112 тыс. 139 человек", - сказано в сообщении Минздрава.

Прививки делали 994 мобильных бригад по иммунизации, в 2 тыс. 959 пунктах прививок и в 347 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 млн 860 тыс. 640 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 4 млн 730 тыс. 712 человек.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева