Такой иммунитет защищает лишь от одного штамма.

Иммунитет от перенесенной короновирусной болезни не защищает от других штаммов COVID-19.

Об этом в эфире "Права на владу" заявила врач, доктор медицинских наук из Львова Наталия Матолинец.

В эфире программы нардеп Шахов заявил, что он не намерен вакцинироваться, поскольку переболел коронавирусом и имеет иммунитет.

На это врач ему ответила, что такой иммунитет защищает лишь от одного штамма, а от других спасет только вакцина, поскольку она делает невозможным тяжелое течение коронавирусной болезни любого штамма.

Также она раскритиковал слова Шахова, что в стране есть 500 тысяч человек, прежде всего тех, кто имеет хронические и онкобольные, которым противопоказано вакцинироваться. Врач заявила, что единственный безусловный противопоказатель к вакцинации - аллергия на компоненты вакцины. Всем остальным, особенно тем, кто имеет хронические болезни и онкологические, вакцинироваться надо в первую очередь.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине установлен очередной рекорд вакцинации – вчера прививки от COVID-19 получили более 250 тыс. человек. Одну дозу получили 165 тыс. 649 человек, полностью вакцинированы - 85 тыс. 605 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью вакцинироны и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк